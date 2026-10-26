Tutup Kejurnas Tinju 2026, Menko AHY: Ring Tinju Tempat Tempa Karakter Generasi Muda
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi menutup Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Amatir PP PERTINA 2026 di Pluit Village Mall, Jakarta Utara, Minggu (25/10) malam.
Turnamen bergengsi yang digagas oleh pengurus pusat PERTINA tersebut sukses menyedot perhatian ratusan pasang mata lewat aksi-aksi para petinju muda berbakat dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam amanatnya di hadapan ratusan petinju muda, AHY menegaskan pentingnya olahraga tinju sebagai kawah candradimuka dalam membentuk karakter kepemimpinan, kerendahan hati, serta daya juang generasi muda Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa nilai kehormatan seorang ksatria harus tetap dijunjung tinggi oleh para atlet, baik ketika sedang bertarung di dalam ring maupun dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
Karakter tangguh inilah yang diharapkan mampu melahirkan calon-calon pemimpin masa depan bangsa yang siap bersaing di kancah internasional.
Menurut AHY, arena bertanding bukan sekadar tempat menguji ketahanan fisik, melainkan ruang pembentukan mental baja yang siap menghadapi kompetisi global.
"Di atas segalanya adalah sebuah kehormatan, baik di dalam ring maupun di luar ring. Kami ingin membangun jiwa kompetisi yang sehat dan ketangguhan mental yang membaja," ujar Menko AHY.
AHY menambahkan bahwa perjalanan seorang atlet di atas ring menggemakan prinsip-prinsip perjuangan hidup yang relevan bagi seluruh generasi muda Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi menutup Kejurnas Tinju Amatir PP PERTINA 2026.
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