Tutup Kisah Bersama Timnas Argentina, Lionel Messi Belum Kehabisan Magis
jpnn.com - Lionel Messi memberikan satu penampilan terakhir yang sulit dilupakan bersama Timnas Argentina.
La Pulga mencetak gol sekaligus menyumbang dua asis saat La Albiceleste menang 3-0 atas Benin di Buenos Aires, Rabu (7/10/2026).
Laga tersebut menjadi penampilan ke-208 Messi sekaligus pertandingan terakhirnya bersama Argentina. Pemain berusia 39 tahun itu menutup perjalanan internasionalnya dengan koleksi 126 gol.
Gol Terakhir di Monumental
Messi tidak langsung menemukan gol pada pertandingan tersebut. Namun, kontribusinya sudah terlihat ketika memberikan asis melalui sepak pojok terhadap gol Nicolas Otamendi pada menit ke-48.
Perannya kembali muncul saat Nico Paz menggandakan keunggulan Argentina. Messi memberikan umpan yang kemudian diselesaikan Paz melalui tembakan melengkung.
Baru pada menit ke-71, Messi mendapatkan kesempatan mencatatkan namanya di papan skor. Eks pemain Barcelona itu menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti dan melepaskan tendangan kaki kiri ke sudut atas gawang Benin.
Gol tersebut langsung disambut gemuruh lebih dari 85 ribu penonton di Estadio Monumental.
Perpisahan yang Penuh Emosi
Momen perpisahan Messi sudah terasa sejak sebelum pertandingan. Sang megabintang terlihat meneteskan air mata ketika bus Argentina melewati kerumunan suporter menuju stadion.
Lionel Messi memberikan satu penampilan terakhir yang sulit dilupakan bersama Timnas Argentina.
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