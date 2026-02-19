Tutup Masa Sidang DPR, Puan Ingatkan Posisi RI di Board of Peace Tetap Berlandaskan Politik Bebas Aktif

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI hari ini menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna menyinggung sejumlah hal, termasuk soal posisi Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace) atau BoP yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

Adapun Rapat Paripurna digelar di ruang rapat paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

Baca Juga: Prabowo Klaim Pertemuan Perdana Board of Peace untuk Upayakan Perdamaian di Gaza

Puan didampingi pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati.

Di awal pidato penutupan masa sidang, Puan menyatakan DPR melalui fungsi konstitusional telah merespons berbagai hal penting dan strategis yang berkaitan dengan integritas pengelolaan perekonomian nasional, kebutuhan reformasi hukum nasional, penguatan perlindungan sosial di bidang kesehatan serta pelaksanaan politik luar negeri yang tetap berada pada jalan politik bebas aktif.

“Situasi dan kondisi dunia saat ini ditandai oleh keterbukaan, interkoneksi, dan arus globalisasi yang makin intens. Negara-negara tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, politik, dan budaya,” kata Puan.

Baca Juga: Prabowo Berperang Lawan Maling untuk Mimpi Bangsa

Mantan Menko PMK ini mengatakan, tidak ada negara yang dapat maju tanpa kerja sama antar negara.

Puan menyebut tatanan kerjasama internasional hari ini dibangun di atas norma dan komitmen bersam, mulai dari standar ekonomi yang mengukur daya saing dan keberlanjutan, nilai-nilai sosial yang menjunjung martabat manusia, hingga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai fondasi politik yang berkeadaban.