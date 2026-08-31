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Tutup Piala Pemuda Jakarta 2026, Ketum KNPI Serukan Gotong Royong Mendukung Prabowo

Tutup Piala Pemuda Jakarta 2026, Ketum KNPI Serukan Gotong Royong Mendukung Prabowo
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Turnamen mini soccer Piala Pemuda Jakarta 2026 yang digelar DPD KNPI Jakarta resmi berakhir seusai dilangsungkannya pertandingan final di Lapangan Brilian Stadium, Fatmawati, Jakarta Selatan. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta sukses menggelar turnamen mini soccer Piala Pemuda Jakarta 2026.

Turnamen mini soccer yang diikuti oleh beragam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan ini, merupakan event penting untuk mengumpulkan talenta-talenta sepak bola muda potensial untuk diharpakan dapat tampil ke level yang lebih tinggi.

"Momentum ini sekaligus menjadi instrumen untuk membetuk mentalitas, sportivitas serta rasa solidaritas anak muda dalam berkompetisi," kata Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan seusai pertandingan final di Lapangan Brilian Stadium, Fatmawati, Jakarta Selatan.

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Ryano juga menyampaikan pesan kepada serluruh pemuda, terkhusus seluruh pengurus KNPI, bahwa dalam sebuah kompetisi semangat sportivitas dan rasa solidaritas haruslah menjadi bagian terdepan.

"Begitu halnya dalam kehidupan sosial dan politik kita saat ini; demokrasi haruslah mengedepankan semangat sportivitas, fairness dan solidaritas serta gotong royong, itulah nilai fudamental yang harus dipegang oleh pemuda," kata dia.

Bagi Ryano, semangat gotong royong itulah yang membuat bangsa ini akan tetap bertahan.

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Saat ini, lanjutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang bergotong royong melakukan perubahan dan perbaikan disetiap lini kehidupan berbangsa, serta berkerja keras untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik.

"Sebagai pemuda sangatlah fair untuk kita menghargai setiap upaya dan kerja keras atas apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, oleh sebab itu sebagai wujud rasa solidaritas dan kegotongroyongan maka perlu kita kawal serta mendukung setiap langkah kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bagi bangsa," ujar dia.

Bagi Ketum KNPI Ryano, semangat gotong royong itulah yang membuat bangsa ini akan tetap bertahan

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