Tutup Rakernas dan Bimtek, PBB Pasang Target Menang pada Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) menutup rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD se-Indonesia, dan peringatan Milad ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (17/7).

Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Yuri Kemal Fadlullah mengusung tema "Bersatu, Bergerak, Menang!" sebagai semangat konsolidasi partai menuju Pemilu 2029.

Menurut Yuri, usia ke-28 menjadi momentum bagi PBB untuk memperkuat organisasi hingga ke daerah sekaligus meningkatkan soliditas kader di seluruh Indonesia.

"Konsolidasi PBB hari ini adalah fondasi kemenangan partai pada 2029. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada ruang untuk terpecah. Semua bergerak satu arah, maju," kata Yuri dikutip JPNN.com, Sabtu (18/7).

Yuri menegaskan PBB tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia menyebut PBB merupakan salah satu partai yang memberikan dukungan sejak awal pencalonan serta ikut terlibat dalam tim hukum penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden di Mahkamah Konstitusi.

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Di tengah tantangan ekonomi global, Yuri menilai Indonesia memiliki modal kuat melalui penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi nasional, serta pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut dia, program tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja baru.