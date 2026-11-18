Tutup Rapat Jalur Penyelundupan, Negara Sukses Kawal Kedaulatan Timah
jpnn.com, SUNGAILIAT - Bertahun-tahun lamanya, bumi Serumpun Sebalai menyimpan ironi.
Kekayaan timah kerap bocor tak terkendali, diselundupkan lewat jalur gelap dan hanya menyisakan kubangan luka ekologis tanpa kesejahteraan bagi warga lokal.
Menjelang akhir 2026, cerita pahit itu perlahan berbalik arah. Negara hadir bukan sekadar lewat slogan, melainkan lewat ketegasan di lapangan yang memulihkan martabat tata kelola pertimahan nasional.
Titik baliknya bermula sejak Oktober 2025, ketika Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penindakan terhadap sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung.
Perintah itu diterjemahkan menjadi kerja senyap penuh disiplin di darat dan laut—menutup celah penyelundupan serta mengamankan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah (Persero) Tbk.
Hasilnya tergambar gamblang dalam laporan sembilan bulan pertama hingga 30 September 2026.
Produksi bijih timah PT. Timah melonjak 55 persen menjadi 18.893 ton Sn, bahkan sudah melampaui total produksi setahun penuh 2025 yang sebesar 18.635 ton.
Penambangan laut lewat Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP) menyumbang 11.288 ton, sementara tambang darat mencetak 7.255 ton dengan Pulau Belitung sebagai motor utamanya.
Bertahun-tahun kekayaan timah di bumi Serumpun Sebalai kerap bocor ke jalur gelap dan hanya menyisakan luka ekologis. Kini negara mulai bergerak
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