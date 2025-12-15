Tutup Tahun Penuh Kejutan, merche Manjakan Pelanggan dengan Ribuan Hadiah
jpnn.com, JAKARTA - Brand fesyen merche menutup akhir 2025, dengan menghadirkan kampanye tahunan “Merci from merché” sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setianya, merchebebe.
Program ini digelar mulai 5 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026 dengan konsep liburan yang hangat, menyenangkan, dan penuh kejutan.
Mengusung tema “A Thank-You with a Holiday Twist”, kampanye ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belanja yang terasa seperti hadiah liburan.
Setiap transaksi dikemas agar memberi kesan spesial, sejalan dengan semangat akhir tahun yang identik dengan momen berbagi dan perayaan.
Dalam kampanye ini, merché menggandeng sejumlah brand kolaborator. Tiket.com hadir sebagai mitra utama dengan menyediakan Everyday Voucher hingga Rp150.000 serta Grand Prize Voucher Liburan senilai Rp10 juta.
Sementara itu, Somethinc turut melengkapi rangkaian hadiah melalui produk sunscreen yang relevan dengan musim liburan.
Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati Merché Daily Voucher hingga Rp25.000 serta Big Deals Diskon hingga 50 persen untuk berbagai produk pilihan. Seluruh promo ini dihadirkan untuk memberikan apresiasi nyata bagi pelanggan setia.
Sebagai highlight kampanye, merché meluncurkan koleksi spesial akhir tahun yang mencakup Jade Shoulder Bag dalam lima pilihan warna, Zowi Bag Charm, serta Sadie dan Sienna Mini Wallet.
Menutup 2025, merche menghadirkan kampanye “Merci from merche” dengan hadiah dan promo spesial akhir tahun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bank Mega Syariah Serahkan Hadiah Program Poin Haji Berkah Tahap 2, Total Ratusan Juta Rupiah!
- ASDP Beri Diskon Tarif hingga 19 Persen untuk Penyeberangan Akhir Tahun
- Pertamina Patra Niaga Gelar Pengundian MyPertamina Tebar Hadiah Periode 3 di Malang
- Bank Mandiri Gelar Livin’ Fest 2025 di Palembang, Sinergikan UMKM & Industri Kreatif
- Pertamina Patra Niaga Rayakan Akhir Tahun dengan Pesta Tukar Poin Penuh Hadiah & Kejutan
- Kolaborasi merche dan Kopi Kenangan Hadirkan Koleksi Fesyen Unik