Tutup Trilogi Distopia, Orkes Silampukau Lepas Stambul Arkipelagia Vol. 3

jpnn.com, SURABAYA - Grup musik, Orkes Silampukau akhirnya merilis album terbaru yang bertitel Stambul Arkipelagia Vol. 3.

Album tersebut menandai babak pemungkas dari sebuah epos musikal yang digarap secara ambisius sejak awal 2025.

Didistribusikan secara global, rilisan ini merupakan volume penutup dari visi artistik eksperimental baru Silampukau: sebuah teaterikal sonik berlatar Arkipelagia, negara maritim fiktif yang sengaja diciptakan demi membedah anatomi tragedi sistemik dan kleptokrasi yang memelihara ketimpangan.

Berangkat dari akar hibriditas kebudayaan Nusantara, Stambul Arkipelagia Vol. 3 mendobrak ilusi kemurnian genre yang konservatif. Mengambil percikan nyawa dari panggung tonil masa lampau seperti Komedie Stamboel dan Dardanella, Kharis meramu sebuah karya eksperimental yang liar dan mutakhir.

Album tersebut meleburkan berbagai spektrum estetik secara todak terduga—mulai dari format manouche-horeg yang mengentak, sinkopasi irama latin, hingga benturan irama disko 90-an dengan nuansa klasik.

Keseluruhan eksperimen ini diikat oleh.groove primordial yang akan mengundang para pendengar untuk terus berdansa di tengah muramnya realitas.

Seperti dua volume sebelumnya, album ini diperkuat oleh jajaran virtuoso sebagai kolaborator dan feature artists. Natasya Elvira hadir memberikan sentuhan vintage-noir yang temaram dan melankolis pada Stambul Rindu.

Sebagai vokalis tamu, Cholil Mahmud meminjamkan karakter vokalnya yang ikonik pada Lagu Umum. Kuntari turut ambil bagian dalam Pandemonium Ekosida lewat pendekatan impresionistik yang menggetarkan untuk menggambarkan jerit kematian ekosistem hutan hujan purba.