Tutup Tur di Jakarta, D'MASIV Libatkan King Nassar dan Sammy Simorangkir
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, D'MASIV akan segera menutup rangkaian tur D’MASIV Asia Home Run di Jakarta.
Rangkaian tur D’MASIV Asia Home Run telah membawa D’MASIV menyapa para penggemar di empat negara, yaitu Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia.
Setelah berbagi momen dan energi bersama para Masivers di berbagai negara tersebut, kini saatnya D’MASIV kembali ke rumah untuk menyapa penggemar di Indonesia sebagai destinasi terakhir tur ini.
Konser yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 5 Desember 2026 itu menjadi momen spesial bagi D’MASIV untuk kembali ke tempat semua perjalanan dan cerita mereka bermula.
Rian Ekky Pradipta, vokalis D’MASIV menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh penggemar yang telah menjadi bagian dari perjalanan Asia Home Run, terutama para Masivers di Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia yang telah menyambut D’MASIV dengan antusiasme luar biasa.
"Perjalanan Asia Home Run ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan buat kami. Terima kasih untuk seluruh Masivers di Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia yang sudah datang, ikut bernyanyi, dan memberikan energi luar biasa di setiap konser. Dukungan kalian menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan ini," kata Rian D'MASIV.
Selain menjadi pemberhentian terakhir dari rangkaian Asia Home Run, konser di Jakarta juga memiliki makna khusus bagi D’MASIV karena menjadi konser tunggal pertama mereka sejak memasuki era independen atau yang dikenal sebagai ‘NEW ERA’.
Babak baru ini hadir dengan warna musik, penampilan, dan identitas visual yang lebih segar. Melalui konser ini, D’MASIV ingin memperkenalkan perkembangan terbaru mereka sekaligus merayakannya bersama para Masivers yang telah setia mengikuti perjalanan musik selama ini.
Grup musik, D'MASIV akan segera menutup rangkaian tur D’MASIV Asia Home Run di Jakarta. Rangkaian tur D’MASIV Asia Home Run telah membawa D’MASIV menyapa para
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