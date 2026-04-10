TV Estetis Jadi Tren, INFORMA Electronics Hadirkan TCL A400 Pro

jpnn.com, JAKARTA - INFORMA Electronics menggandeng TCL menghadirkan TCL A400 Pro NXT VISION TV untuk menjawab tren televisi estetis yang kian berkembang di pasar Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan perangkat elektronik yang tidak hanya mengutamakan performa, tetapi juga menyatu dengan desain interior hunian modern.

Sebagai bagian dari Kawan Lama Group, INFORMA Electronics memperkuat posisinya sebagai mitra distribusi teknologi global sekaligus memperluas akses konsumen terhadap produk elektronik premium.

TCL A400 Pro NXT VISION TV hadir dengan mengusung teknologi QD-Mini LED yang menawarkan tingkat kecerahan tinggi, kontras tajam, dan akurasi warna yang presisi untuk mendukung pengalaman visual yang optimal.

Teknologi tersebut juga memungkinkan tampilan gambar yang lebih hidup dengan pergerakan halus, sehingga sesuai untuk berbagai kebutuhan hiburan seperti menonton film, olahraga, hingga bermain gim.

Dari sisi desain, televisi ini mengedepankan konsep artistik melalui bodi ultra-tipis dan layar matte anti-pantulan yang membuatnya tampak seperti karya seni saat dipasang di dinding.

Saat tidak digunakan, layar dapat difungsikan sebagai galeri seni digital yang menampilkan berbagai karya visual, sehingga memperkuat nilai estetika dalam ruangan.

Fenomena ini sejalan dengan tren “TV estetik” yang semakin diminati, terutama di kalangan konsumen urban yang mengutamakan keselarasan antara teknologi dan gaya hidup.