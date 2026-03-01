TV Pemerintah Iran: Ayatollah Ali Khamenei Tewas

jpnn.com - TEHERAN – Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat.

Kabar mengenai Ali Khamenei tewas disampaikan televisi pemerintah Iran, Ahad (1/3).

Sebelumnya, media Israel dan Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Khamenei telah tewas.

Menurut laporan tersebut, Ayatollah Ali Khamenei telah memimpin negara dengan masa jabatan terlama di Timur Tengah.

Ia menjadi pemimpin tertinggi Iran pada 1989 setelah menjabat sebagai presiden dari 1981 hingga 1989.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan pada Sabtu terhadap sejumlah target di Iran, termasuk Teheran.

Agresi militer AS dan sekutu utamanya di Timur Tengah itu tidak hanya menyebabkan kerusakan tetapi juga korban sipil.

Iran kemudian membalas agresi itu dengan melancarkan serangan rudal balasan terhadap wilayah Israel, serta terhadap target militer AS di Timur Tengah. (antara/jpnn)