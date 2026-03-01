menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Global » TV Pemerintah Iran: Ayatollah Ali Khamenei Tewas

TV Pemerintah Iran: Ayatollah Ali Khamenei Tewas

TV Pemerintah Iran: Ayatollah Ali Khamenei Tewas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Foto: ANTARA/Xinhua/Shadati

jpnn.com - TEHERAN – Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat.

Kabar mengenai Ali Khamenei tewas disampaikan televisi pemerintah Iran, Ahad (1/3).

Sebelumnya, media Israel dan Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Khamenei telah tewas.

Baca Juga:

Menurut laporan tersebut, Ayatollah Ali Khamenei telah memimpin negara dengan masa jabatan terlama di Timur Tengah.

Ia menjadi pemimpin tertinggi Iran pada 1989 setelah menjabat sebagai presiden dari 1981 hingga 1989.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan pada Sabtu terhadap sejumlah target di Iran, termasuk Teheran.

Baca Juga:

Agresi militer AS dan sekutu utamanya di Timur Tengah itu tidak hanya menyebabkan kerusakan tetapi juga korban sipil.

Iran kemudian membalas agresi itu dengan melancarkan serangan rudal balasan terhadap wilayah Israel, serta terhadap target militer AS di Timur Tengah. (antara/jpnn)

Kabar Ayatollah Ali Khamenei tewas disampaikan televisi pemerintah Iran, akibat serangan AS dan Israel.

Sumber Sputnik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI