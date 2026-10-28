tvOne Apresiasi Inovasi Pemerintah dan Dunia Usaha Lewat IMN 2026

jpnn.com, JAKARTA - Stasiun televisi tvOne menghadirkan penghargaan Inovasi Membangun Negeri (IMN) 2026 untuk mengapresiasi pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, dan tokoh publik yang berkontribusi melalui berbagai inovasi bagi pembangunan Indonesia.

Program ini bertujuan mendorong lahirnya perubahan positif dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

IMN 2026 mencakup lima kategori utama, yakni Innovation for Public Service, Innovation for Program Sustainability, Innovation for Corporate Social Responsibility, Innovation for Product Transformation, dan Innovative Public Official Leaders.

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Kategori Innovation for Public Service mencakup inovasi pelayanan publik di bidang pariwisata, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan jaminan sosial. Inovasi lainnya meliputi parkir digital, pendidikan berbasis teknologi, program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP), Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengembangan SDM aparatur, serta kanal komunikasi publik.

Kategori Innovation for Program Sustainability mencakup inovasi optimalisasi investasi, pengembangan ekonomi dan infrastruktur, serta model usaha berkelanjutan melalui program Cyber Waste dan integrasi ekosistem pengelolaan sampah.

Kategori Innovation for Corporate Social Responsibility mengapresiasi program tanggung jawab sosial perusahaan melalui penyediaan akses air berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur untuk pemberdayaan masyarakat.

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Kategori Innovation for Product Transformation meliputi inovasi digitalisasi ekosistem perumahan, pengembangan produk perawatan kulit berbasis riset dan bahan aktif premium berkelanjutan, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan pengalaman digital pelanggan, serta produk energi rendah karbon.

Kategori Innovative Public Official Leaders mencakup inovasi edukasi keselamatan publik dan kepemimpinan kolaboratif pejabat publik dalam menghadapi situasi kritis.