tvOne Apresiasi Pelaku Industri Perjalanan Haji dan Umrah Lewat APSI 2026

jpnn.com, JAKARTA - Stasiun televisi tvOne menggelar Anugerah Perjalanan Suci Indonesia (APSI) 2026 sebagai ajang apresiasi bagi pelaku industri perjalanan haji dan umrah serta pihak yang berkontribusi terhadap layanan ibadah.

Malam puncak APSI 2026 berlangsung melalui proses tapping di The Convergence Indonesia (TCI), Epicentrum, Jakarta Selatan, pada 31 Agustus 2026. Program tersebut dijadwalkan tayang sebagai program spesial tvOne pada 5 September 2026.

APSI 2026 memberikan penghargaan dalam lima kategori, yakni pendukung layanan jemaah haji dan umrah, inovasi dan digital, pelayanan jemaah, kinerja operasional, serta kemitraan dan keuangan syariah.

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Proses pendaftaran dan kurasi penghargaan berlangsung sejak Desember 2025 hingga Juni 2026 dan dilanjutkan dengan proses verifikasi independen.

Penilaian mencakup sejumlah aspek, seperti layanan transportasi dan akomodasi, inovasi digital, bimbingan ibadah, kinerja penyelenggara perjalanan, serta dukungan pembiayaan syariah.

Sejumlah penerima penghargaan APSI 2026 antara lain Tursina untuk Program Layanan Manasik dan Edukasi Jemaah, Khazzanah untuk Layanan Hotel dan Akomodasi Prima, Jejak Imani untuk Bimbingan dan Pendampingan Ibadah, serta Samira Travel untuk kategori jemaah umrah terbanyak.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Ratu Wisata untuk penjualan tiket Saudia terbanyak periode 2022-2025, Adira Syariah untuk pembiayaan umrah atau haji kategori multifinance, Hainantiket.com untuk inovasi layanan travel muslim haji dan umrah, serta Anara Hotel untuk layanan manasik terintegrasi.

Jannah Firdaus menerima penghargaan PPIU of The Year, sedangkan Saudi Airlines mendapat penghargaan sebagai provider pelayanan jemaah dalam perjalanan suci.