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TVRI Pastikan Piala Dunia U-17 2026 Bisa Ditonton Gratis di Seluruh Indonesia

TVRI Pastikan Piala Dunia U-17 2026 Bisa Ditonton Gratis di Seluruh Indonesia
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TVRI menggelar konferensi pers pengumuman penayangan FIFA U-17 World Cup 2026 di Jakarta, Senin (16/11). Foto: Dok. TVRI

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI mendapat kesempatan menayangkan ajang FIFA U-17 World Cup 2026 yang berlangsung di Doha, Qatar.

Direktur Utama LPP TVRI Fiki Satari mengungkapkan bahwa TVRI akan menyiarkan secara gratis seluruh 104 pertandingan turnamen sepak bola kelompok usia tersebut.

Fiki mengatakan TVRI juga berupaya memperluas jangkauan siaran agar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia bisa menikmati pertandingan Piala Dunia U-17 2026.

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TVRI bahkan ingin memastikan anak-anak Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah kepulauan, bisa menyaksikan turnamen tersebut dari rumah.

“Sepak bola kelas dunia tidak boleh hanya dinikmati mereka yang mampu berlangganan. Cukup dengan televisi dan antena, dari kota hingga masyarakat pelosok turut menyaksikan," kata Fiki.

TVRI berharap penggemar tetap bisa menonton dan menyaksikan ajang Piala Dunia U-17 kendati Timnas Indonesia tidak tampil.

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Ajang Piala Dunia U-17 diyakini bisa menjadi gambaran panggung internasional yang tengah dikejar para pemain muda Indonesia.

“Piala Dunia U-17 merupakan panggung tempat dunia pertama kali mengenal pemain bintang macam Cesc Fabregas, Toni Kroos, dan Phil Foden. Mari menyaksikan Piala Dunia U-17 yang menjadi panggung awal pesepak bola dunia berkembang,” imbuhnya.

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI bakal menyiarkan FIFA U-17 World Cup 2026 secara langsung secara gratis di layar kaca dan apilkasi Trends

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