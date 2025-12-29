TVRI Siarkan Piala Dunia 2026 Gratis, Semarak Tetap Membara Meski Tanpa Timnas Indonesia
jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyambut positif langkah TVRI yang akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis untuk masyarakat Indonesia.
Pria kelahiran 5 April 1974 itu menilai ajang akbar sepak bola dunia selalu menarik meski Timnas Indonesia belum berhasil menembus putaran final
Langkah Skuad Garuda terhenti di Kualifikasi Putaran Keempat Piala Dunia 2026 seusaj menelan kekalahan dari Arab Saudi (2-3) dan Irak (0-1).
Hasil ini mengubur mimpi penggemar sepak bola Tanah Air untuk melihat tim kesayangannya berlaga di turnamen empat tahunan tersebut.
Meski begitu, politikus PAN itu berharap antusiasme masyarakat tetap tinggi untuk menyaksikan pertandingan melalui TVRI.
“Semua tentu ingin Timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Sayangnya itu belum berhasil.”
“Agar semangat tetap terpatri, siaran Piala Dunia 2026 harus ditata dengan baik dan rapi,” ungkap alumnus Universitas Sumatra Utara itu.
Saleh berharap ke depannya Timnas Indonesia bisa berpartisipasi pada ajang Piala Dunia
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay berharap semarak Piala Dunia 2026 di Tanah Air tetap membara kendati Timnas Indonesia gagal tampil
