TVS Calisto 2026 Hadir dengan 2 Warna Baru, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - TVS Indonesia mengawali 2026 dengan meluncurkan dua warna baru pada motor matik retro TVS Calisto 125, yakni Mint Green dan Pinky Promise pada Jumat (16/1).

Kedua skutik terbarunyabitu dibanderol dengan harga Rp 22.800.000.

Dikutip dari situs resmi TVS, warna baru itu tidak hanya mengedepankan preferensi visual, tetapi juga karakter unik dari setiap pengguna.

Menurut TVS, warna baru Mint Green ini mencerminkan identitas yang fun, stylish, dan juga easygoing.

Warna ini juga dirancang untuk mereka yang menyukai gaya modern, menyenangkan, tetapi tetap sederhana.

Menurutnya warna baru itu menciptakan kesan elegan yang santai dan menyegarkan.

Sementara Pinky Promise hadir sebagai simbol ekspresi keceriaan.

Warnanya yang cerah dan manis mencerminkan kepribadian yang percaya diri, aktif, dan penuh energi positif.