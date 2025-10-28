menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » TVS M1-S, Skuter Listrik Rasa Sport Bike

TVS M1-S, Skuter Listrik Rasa Sport Bike

TVS M1-S, Skuter Listrik Rasa Sport Bike
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuter listrik TVS M1-S. Foto: tvsmotor

jpnn.com - TVS Motor Company tengah bersiap mencuri perhatian di panggung EICMA 2025 Milan lewat skuter listrik barunya, TVS M1-S.

Model itu menjadi satu dari enam produk anyar yang akan diboyong pabrikan asal India tersebut ke EICMA.

Yang membuatnya menarik, M1-S bukan sekadar produk baru—melainkan hasil kolaborasi lintas negara antara TVS dan ION Mobility, startup kendaraan listrik asal Singapura.

Baca Juga:

Awalnya dikenal sebagai ION M1-S, kini motor hadir dengan sentuhan desain, teknologi, dan dukungan penuh dari tim rekayasa TVS.

Dari dapur pacu, M1-S dibekali motor listrik 12,5 kW (setara 16,7 hp) dan torsi puncak 45 Nm.

Akselerasinya terbilang spontan: 0–50 km/jam hanya 3,7 detik, sementara kecepatan maksimumnya tembus 105 kpj.

Baca Juga:

Ditenagai baterai 4,3 kWh, jarak tempuh M1-S bisa mencapai 150 kilometer dalam sekali isi penuh.

Desainnya pun tak kalah mencolok. Siluet agresif dan aerodinamis khas maxi-scooter modern berpadu dengan lampu LED ganda dan DRL bergaya alis yang futuristik.

TVS Motor Company tengah bersiap mencuri perhatian di panggung EICMA 2025 Milan lewat skuter listrik barunya, TVS M1-S.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI