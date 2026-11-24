jpnn.com, JAKARTA - Dyandra Promosindo bersiap menggelar Twenty Five Seven (25/7) yang akan berlangsung di Taman Kota Peruri, Blok M, Jakarta pada 4-6 Desember 2026.

Twenty Five Seven menghadirkan tiga panggung hiburan, pertunjukan stand-up comedy, hingga aktivitas komunitas menarik lainnya.

Adapun Twenty Five Seven dirancang sebagai ruang berkumpul dan berinteraksi bagi pelaku industri, komunitas, serta masyarakat umum dengan empat pilar utama, yaitu musik, fashion, F&B, hingga hobi.

Twenty Five Seven mengusung konsep '1 jam ekstra', dirancang bukan hanya sebagai festival atau pameran, melainkan ruang berkumpul baru di kawasan Blok M yang dipertemukan di dalam satu area.

“Kami akan membuat sesuatu yang berbeda dari penyelenggaraan lainnya. Twenty Five Seven bukan sekadar pameran atau festival musik, tapi ruang nongkrong bagi teman-teman dari komunitas, masyarakat yang kita usung melalui empat pilar yaitu fashion, food, music, and hobbies. Ruang ini kami hadirkan sebagai wadah generasi muda berkreasi dan menunjukkan karyanya,” ungkap Rumpoko Hadi, Project Director Twenty Five Seven.

Selama tiga hari penyelenggaraan, Twenty Five Seven akan menghadirkan tiga panggung yang menyuguhkan pengalaman dan karakter hiburan yang berbeda.

Baca Juga: Guns N Roses Membangkitkan Nostalgia di Jakarta

Ketiga stage tersebut terdiri dari 25/7 Stage yang akan menampilkan deretan musisi, kemudian Bos Jam Stage, yang akan diisi oleh deretan DJ, serta Unlocked Stage, yang akan diisi oleh para komika yang telah dikurasi oleh Comika.

Deretan musisi yang telah diumumkan akan mengisi tiga hari penyelenggaraan dengan warna musik yang beragam. Pada hari pertama, pengunjung dapat menyaksikan penampilan Basboi, Defodio, Det-Plag Lust, Matter Halo, The Adams.