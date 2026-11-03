Twilite Orchestra Presents The Beatles & Queen, Kemegahan Mahakarya Rock Britania dalam Balutan Orkes Simfoni

jpnn.com, JAKARTA - Kelompok orkes simfoni Twilite Orchestra pimpinan Addie MS menggelar show dengan menampilkan lagu-lagu karya dua supergrup asal Inggris, The Beatles dan Queen, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Minggu (1/11/2026) petang

Pertunjukan bertitel 'Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen' yang berlangsung selama sekitar 125 menit itu merupakan show menawan yang akan terus dikenang para penontonnya.

Mengawali penampilan setelah lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada pukul 19.30 WIB, Addie MS dan Twilite Orchestra langsung menyuguhkan instrumentalia berupa medlei dari mahakarya The Beatles, yakni I Want to Hold Your Hand, Ticket to Ride, dan Let It Be.

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Medlei berakhir, syahdan Romulo Radjadin alias LiLo KLa muncul untuk menjadi host konser itu. Setelah cas-cis-cus dengan gaya kocak, gitaris cum vokalis latar KLa Project itu mengundang Sandhy Sondoro yang langsung nge-rock dengan Come Together.

“Ini lagu susah, Man!” ujar LiLo mengomentari lagu pembuka album Abbey Road yang dirilis The Beatles pada 1969 itu.

Come Together tuntas, Sandhy melanjutkan aksinya dengan The Long and Winding Road yang ditulis Paul McCartney untuk album Let It Be. “Ini lagu favorit ibu saya,” ucapnya.

Saat penonton sudah begitu larut dalam mood, Marcello Tahitoe alias Ello muncul di panggung. Salah satu vokalis Dewa19 itu langsung menggebrak dengan Crazy Little Thing Called Love, tembang rock and roll legendaris dari Queen.

Mengenakan pantalon warna terang tanpa ikat pinggang, berkaus lengan panjang turtle neck, Ello terlihat kemayu dengan rambutnya yang dibiarkan terurai,. Selanjutnya, penyanyi blasteran Maluku dan Batak itu kembali berdendang dengan I Want To Break Free yang ditulis John Deacon, sang pembetot bas Queen.