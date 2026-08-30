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Twitter Comeback, Siap Jadi Penantang Serius Aplikasi X

Twitter Comeback, Siap Jadi Penantang Serius Aplikasi X
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Ilustrasi logo Twitter. Foto: Antara

jpnn.com - Twitter dikabarkan akan kembali meramaikan platform media sosial.

Perusahaan rintisan bernama Operation Bluebird tengah berupaya menghidupkan kembali media sosial berlogo burung biru itu.

Mereka bahkan sudah meluncurkan media sosial melalui situs Twitter.now.

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Twitter menyatakan platform ini bukan bagian dari X dan justru mengambil posisi sebagai pesaingnya.

Bisa dibilang Twitter hidup kembali, karena platform ini disiapkan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Stephen Coates, mantan penasihat hukum untuk Twitter yang lama sebelum bertransformasi kini menjadi X.

Stephen memperkenalkan media sosial itu melalui LinkedIn.

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Menurutnya hal itu sudah lama direncanakan dan akhirnya bisa diwujudkan berkat sebuah perusahaan rintisan bernama Operation Bluebird.

Saat mengakses situs web-nya, Twitter yang baru mempertahankan warna biru seperti versi awal media sosial itu sebelum diakuisisi Elon Musk menjadi X.

Startup Operation Bluebird meluncurkan Twitter melalui situs Twitter.now. Simak selengkapnya di sini.

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