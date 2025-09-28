Tyla Segera Gelar Konser Bersejarah di NICE PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Afrika Selatan, Tyla akan menggelar konser di NICE PIK2 Hall 11, Jakarta pada 29 November 2025.

Konser solo perdana Tyla di Indonesia tersebut merupakan bagian dari tur Asia bertajuk We Wanna Party.

Tyla lahir dan besar di Johannesburg, Afrika Selatan. Karier musiknya dimulai dari media sosial, hingga akhirnya menandatangani kontrak dengan Epic Records.

Sejak single Water dirilis pada 2023, Tyla menjelma menjadi fenomena global. Lagu itu viral di TikTok, masuk tangga lagu Billboard Hot 100, dan mengantarkannya meraih penghargaan Grammy Awards 2024 untuk kategori Best African Music Performance.

Pengakuan tersebut menjadikan Tyla sebagai artis Afrika termuda yang memenangkan Grammy, sekaligus memperkenalkan genre amapiano ke panggung dunia.

Lewat tur Asia 2025, Tyla ingin memperlebar jangkauan musik ke audiens yang lebih luas, termasuk Indonesia.

Pemilihan Hall 11 NICE PIK2 sebagai lokasi konser solo perdana Tyla di Indonesia bukan kebetulan.

Venue modern tersebut menawarkan pengalaman konser yang lebih intim, dengan tata suara dan visual yang bisa disesuaikan dengan estetika Tyla yang dikenal penuh warna dan gaya.