Tzu Chi Benahi Kampung di Tangerang, 47 Keluarga Terima Hasil Bedah Rumah

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Hujan kini tidak lagi terlalu membuat Mamat, warga Kecamatan Kosambi di Kabupaten Tangerang, khawatir. Atap rumahnya yang dahulu bocor kini telah diperbaiki.

Mamat merupakan satu dari 47 penerima manfaat Program Bebenah Kampung Renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di Kabupaten Tangerang, Banten. Renovasi itu juga menyentuh kamar mandi keluarganya.

“Alhamdulillah, rumah kami sekarang atapnya sudah tidak bocor lagi dan punya kamar mandi yang lebih baik,” kata Mamat.

Program tersebut dilaksanakan di dua wilayah, yakni Desa Rawa Burung dan Desa Belimbing di Kecamatan Kosambi. Sebanyak 25 penerima berasal dari Desa Rawa Burung, sedangkan 22 keluarga lainnya berada di Desa Belimbing.

Rumah-rumah yang selesai direnovasi itu kemudian diserahkan kepada warga. Prosesi penyerahan kunci menjadi penanda bahwa keluarga penerima manfaat bisa kembali menjalani kehidupan di tempat tinggal yang telah diperbaiki.

Perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Edisheen menyatakan Program Bebenah Kampung dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang aman dan layak.

“Program Bebenah Kampung merupakan bagian dari kepedulian sosial Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia kepada masyarakat. Harapannya, keluarga penerima bisa tinggal dengan lebih aman, sehat, dan nyaman,” ujarnya.

Menurut Edisheen, kondisi tempat tinggal memiliki kaitan erat dengan kehidupan keluarga sehari-hari. Dengan demikian, rumah yang lebih baik diharapkan memberikan ruang bagi penghuninya untuk membangun kehidupan yang lebih sehat sekaligus produktif.