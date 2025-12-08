U-Bakrie Jalin Kerja Sama dengan Pelita Jaya untuk Dongkrak Prestasi di LIMA
jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bakrie menjalin kerja sama dengan tim basket Pelita Jaya untuk bisa bersaing di kompetisi Liga Mahasiswa (LIMA).
Adanya simbiosis mutualisme ini sejatinya diharapkan bisa mendongkrak prestasi U-Bakrie pada ajang akbar basket antarkampus itu.
Sejak lama prestasi U-Bakrie tidak terlihat mentereng setelah terakhir bersinar di era Andakara Prastawa Dhyaksa.
Rektor Universitas Bakrie, Prof Sofia W. Alisjahbana mengungkapkan pihaknya terbuka untuk menyediakan kuota beasiswa basket bagi pemain-pemain Pelita Jaya.
Tidak hanya beasiswa di dalamnya juga termasuk fleksibilitas akademik yang memungkinkan atlet tetap menjalani pendidikan tinggi dan tetap mampu berlatih dan kompetisi.
“Universitas Bakrie berkomitmen menyediakan akses pendidikan yang relevan, dan berkualitas bagi para atlet.”
“Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan talenta yang tidak hanya unggul dalam prestasi olahraga, tetapi juga siap bersaing dalam karier profesional di masa depan,” ungkap Sofia.
Presiden Pelita Jaya Jakarta, Andiko Ardi Purnomo menyambut baik kerja sama dengan U-Bakrie.
Universitas Bakrie menjalin kerja sama dengan tim basket Pelita Jaya untuk dongkrak prestasi di Liga Mahasiswa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Satria Muda Bandung Datangkan 2 Pemain Asing Baru, Ada Veteran NBA
- Valskrie 2025 Universitas Bakrie: Ajak Gen Z Lestarikan Permainan Tradisional
- Simba Sereal Perkuat Sinergi dengan RSB untuk Musim 2026
- 3 Musim Puasa Gelar, Satria Muda Tunjuk Eks Pelatih Pelita Jaya Gantikan Youbel Sondakh
- Semarak LIMA Basketball 2025 Seri Jakarta, Bintang Kampus Siap Panaskan Persaingan
- Sejumlah Tokoh Nasional Hadir di Wisuda Universitas Bakrie