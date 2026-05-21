UAI & University of Edinburgh Dorong Ekosistem Riset Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) bekerja sama dengan University of Edinburgh, Skotlandia, meluncurkan policy brief bertajuk “Promoting Academic Success for Researchers with Visual Impairment” di Grand Dhika Ballroom, Jakarta, Kamis (21/5).

Peluncuran policy brief ini menjadi langkah penting dalam mendorong pendidikan tinggi dan ekosistem riset yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas netra di Indonesia.

"Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun lingkungan pendidikan dan penelitian yang lebih inklusif, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam dunia akademik," kata Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Kamis (21/5).

Policy brief itu merupakan hasil kolaborasi UAI dan University of Edinburgh melalui proyek Academic Success for Researchers with Visual Impairment yang didukung pendanaan dari British Council Going Global Partnerships.

Dalam policy brief tersebut, terdapat tiga tantangan utama yang masih dihadapi peneliti dengan disabilitas netra di Indonesia.

Pertama, minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra untuk menempuh pendidikan pascasarjana.

Kedua, kurangnya dukungan teknologi dan aksesibilitas dalam proses penelitian.

Ketiga, terbatasnya peluang kerja sebagai peneliti akibat stigma sosial.