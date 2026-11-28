jpnn.com - Mbak SE selaku tersangka kasus penyalahgunaan atau korupsi dana puluhan nasabah Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican Kediri diduga menggunakan Rp2,42 miliar untuk membeli motor Vespa, menambah pembelian mobil, dan membayar pinjaman daring.

Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja di Surabaya, Jumat (27/11/2026).

Dia mengatakan SE yang menjabat sebagai Funding Officer Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican diduga menggunakan dana nasabah sebesar Rp2.427.950.000 untuk kepentingan pribadi.

Dana tersebut diduga digunakan untuk membeli motor Vespa, menambah pembayaran pembelian mobil CR-V tahun 2019, serta membayar pinjaman daring.

"Sisanya, Rp42,59 miliar dari total dana yang disalahgunakan, diduga digunakan sebagai modal usaha dan dana pinjaman," kata I Gede, kemarin.

Secara keseluruhan, SE diduga menyalahgunakan dana milik 70 nasabah senilai Rp45,01 miliar selama periode Desember 2024 hingga akhir Juni 2026.

Modus yang digunakan antara lain pencairan deposito dan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah serta penawaran program cash back hold deposito yang bukan merupakan produk resmi bank kepada 66 nasabah dengan nilai Rp40,45 miliar.