Uang Partai

"Apakah Pemilu legislatif di Syria jadi berlangsung? Tidak mundur lagi?"

"Jadi. Sudah berlangsung. Pekan lalu. Hanya hasilnya belum diumumkan. Beberapa provinsi juga masih tertunda," ujar Gus Najih Arromadoni, alumnus Suriah.

Deretan plat mobil dari luar negeri di Suriah.

Sebelum berangkat ke Shanghai saya memang makan malam bersama Gus Najih. Di rumah makan milik Inul Daratista di SCBD Jakarta.

Saya minta Gus Najih mengajak istri dan tiga anaknyi --sekalian ingin kenal.

Gus Najih akan terus memantau keadaan di sana. Untuk Disway. Ia "piket" di Jakarta. Minggu ini sahabat dari Suriah akan tiba di Indonesia.

Pemilu legislatif itu akhirnya benar-benar tanpa partai. Golongan-golongan di masyarakat setempatlah yang mengajukan caleg. Lalu, dipilih oleh rakyat dalam Pemilu.

Terserah rakyat siapa yang akan jadi anggota DPR mewakili provinsi mereka.