Uang Rp1,012 Miliar Eks Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Raib, Kena Scam Modus Dgitalisasi
jpnn.com, BANDUNG - Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Mohamad Eka Kartika (68), diduga menjadi korban penipuan bermodus pembaruan data dan digitalisasi, yang mengatasnamakan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Akibatnya, uang senilai Rp1,012 miliar di rekening korban raib.
Peristiwa itu terjadi pada Kamis (9/7/2026). Korban menerima telepon dari dua orang yang mengaku sebagai petugas Disdukcapil dan meminta pembaruan data sekaligus digitalisasi.
Pelaku juga meminta korban membayar biaya administrasi.
"Menghubungi itu katanya, pembaruan data apa gitulah, digitalisasi semacam gitu. Nah, ayah saya tuh sudah, percaya gitu. Terus katanya perlu ada pembayaran sekian-sekian gitu," kata anak korban, Zul Ahadi, saat dikonfirmasi, Minggu (19/7/2026).
Tanpa menaruh curiga, korban mengikuti seluruh arahan pelaku. Namun, keesokan harinya, ponsel korban sempat tidak bisa digunakan.
Setelah kembali aktif, korban mengetahui uang lebih dari Rp1 miliar di rekeningnya telah berpindah ke sejumlah rekening yang diduga milik pelaku.
"Udah nyala tuh (ponselnya). Beberapa jam kemudian sorenya diinfoin rekeningnya. Jadi uangnya pada hilang," ucapnya.
Eks Ketua PT Bandung diduga menjadi korban penipuan scamming modus digitalisasi mengatasnamakan petugas Disdukcapil. Uang miliaran rupiah raib.
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