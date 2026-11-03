Uang Rp50 Juta dan Barang Bukti Dipertanyakan di Sidang Bangun Paulus
jpnn.com, JAKARTA - Persidangan perkara dugaan pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa advokat magang Bangun Paulus Tudungta kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Sidang menghadirkan saksi verbalisan, Bripka Eko Haryanto, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat yang menangani perkara tersebut.
Tim penasihat hukum mencecar Eko dengan sejumlah pertanyaan terkait proses penyidikan, penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), pemeriksaan saksi, penggunaan rekaman suara, hingga dasar penyidik mengonstruksikan dugaan tindak pidana terhadap pelapor Vinson Leo Carlius.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah uang Rp50 juta yang ditransfer Vinson kepada Bangun. Terdakwa mempertanyakan alasan penyidik tolak pengembalian uang tersebut, meskipun dirinya mengaku tidak pernah meminta transfer dan justru berupaya mengembalikannya.
Eko menjelaskan penyidik harus memastikan status uang tersebut karena masih berkaitan dengan penanganan perkara. Ia juga menyebut keluarga terdakwa tidak menghendaki uang itu disita sebagai hasil kejahatan.
Selain uang, Bangun mempertanyakan barang bukti yang digunakan penyidik. Ia mengaku tidak pernah diperlihatkan barang bukti selama pemeriksaan di tingkat penyidikan.
Menanggapi hal itu, Eko menyebut penyidik masih membutuhkan penjelasan dan pencocokan terhadap sejumlah barang, termasuk borgol, palu, dan telepon seluler milik terdakwa.
Menurut dia, barang-barang tersebut belum diserahkan kepada penyidik sehingga pihaknya melakukan analisis sendiri terhadap barang bukti yang tersedia.
Persidangan perkara dugaan pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa advokat magang Bangun Paulus kembali digelar di PN Jakarta Pusat.
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