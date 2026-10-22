menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » UATAS Dorong Nasabah Makin Bijak Kelola Keuangan

UATAS Dorong Nasabah Makin Bijak Kelola Keuangan

UATAS Dorong Nasabah Makin Bijak Kelola Keuangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
UATAS mendorong nasabah makin bijak kelola keuangan melalui kampanye impian tanpa batas. Foto dok. UATAS

jpnn.com, JAKARTA - PT Plus Ultra Abadi (UATAS) terus mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak.

Perusahaan layanan pendanaan digital tersebut mengajak nasabah berbagi pengalaman mengelola keuangan melalui kampanye #ImpianTanpaBatas.

Kampanye yang berlangsung pada 20-25 Oktober 2026 itu memberikan kesempatan kepada pengguna aktif UATAS untuk membagikan cerita, pengalaman, hingga aspirasi keuangan mereka melalui media sosial.

Baca Juga:

"Setiap nasabah memiliki pengalaman dan tantangan berbeda dalam mengelola keuangan," kata Direktur Pengembangan Bisnis UATAS Shintya Maulida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10).

Menurutnya, pengalaman tersebut bisa menjadi inspirasi sekaligus membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan.

"Setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan keuangan yang berbeda. Kami yakin dengan berbagi pengalaman dapat membuka perspektif baru tentang bagaimana seseorang merencanakan kebutuhan, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan keuangan," ujarnya.

Baca Juga:

Dia menyampaikan kampanye #ImpianTanpaBatas juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendengarkan langsung pengalaman dan kebutuhan nasabah.

"Kami tidak hanya ingin mendengar cerita atau pengalaman nasabah, tetapi juga mendorong semakin banyak orang untuk lebih sadar dan bijak dalam mengelola keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuannya," tuturnya.

UATAS mendorong nasabah makin bijak kelola keuangan melalui kampanye impian tanpa batas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI