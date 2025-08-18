Ubah Jelantah Jadi Rupiah, Pertamina Patra Niaga Tambah 25 Titik Ucollect Box

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga bersama PT Noovoleum Indonesia Investama (Noovoleum) menambah 25 titik ucollect Box di berbagai kota untuk memudahkan masyarakat menyetor jelantah dan langsung mendapat saldo rupiah.

Titik Ucollect Box ini tersebar di 17 channel distribusi (SPBU dan Agen/Pangkalan LPG), serta 8 lokasi strategis lainnya, sehingga masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pengelolaan limbah jelantah dan ikut bagian dari gerakan ramah lingkungan.

“Melalui program ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan cara yang sederhana tapi bermanfaat. Setiap liter jelantah yang disetorkan tidak hanya membantu mengurangi pencemaran, tetapi juga membentuk sirkular ekonomi dengan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat yang ikut serta,” ujar Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza.

Kini, total ada 35 titik ucollect Box yang tersebar di berbagai wilayah strategis, mulai dari Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bandung, Semarang, Surabaya, Gresik, Bali, hingga Palembang.

Daftar lengkap lokasi dapat dilihat di aplikasi MyPertamina atau melalui tautan berikut: https://mypertamina.id/ubah-jelantah-jadi-rupiah.

Roberth menambahkan dalam memeriahkan peluncuran ini yang bertepatan dengan momentum hari Kemerdekaan RI ke-80, Pertamina Patra Niaga juga mengadakan kampanye #JelantahUntukBumiMerdeka dengan dua program berhadiah:

1.7 Liter Deposit Campaign: Setor minimal 1,7 liter jelantah di ucollect Box pada hingga 15 September 2025. Untuk 80 penyetor pertama akan mendapatkan e-voucher MyPertamina Rp25.000.

Social Media Content Campaign: Buat konten kreatif saat setor jelantah, unggah ke Instagram dengan tagar #JelantahUntukBumiMerdeka serta tag @mypertamina & @noovoleumid dan menangkan e-voucher MyPertamina Rp250.000 untuk 8 pemenang.

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga bumi sekaligus menggerakkan perekonomian dari hal sederhana yang bisa dilakukan setiap orang.(chi/jpnn)