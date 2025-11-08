menu
Ubaidillah: Pelaksanaan TKA di SMAN 8 Jakarta Sesuai Prosedur dan Berintegritas

Ubaidillah: Pelaksanaan TKA di SMAN 8 Jakarta Sesuai Prosedur dan Berintegritas
Para calon siswa SMAN 8 Jakarta melaksanakan doa bersama sebelum mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMAN 8 Jakarta telah berlangsung sesuai prosedur, ketentuan dan sangat berintegritas.

Hal ini dilakukan demi menjaga integritas seluruh stakeholder di sekolah dan kemajuan pendidikan baik saat di SMA maupun nanti ketika kuliah.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta, Drs. Ubaidillah, M.Pd dan Ketua Komite Sekolah SMAN 8 Jakarta Periode 2025-2028 Farchad Mahfud dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2025).

Ubaidillah mengatakan sekolah yang dipimpinnya memutuskan pelaksanaan TKA satu gelombang, yakni di gelombang  pertama dan sesi satu.

Mungkin ini satu-satunya sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 351 siswa yang pelaksanaannya seperti itu (satu gelombang, satu sesi).

“Kami juga menerapkan pengawas silang. Yang bertugas mengawas di SMAN 8 Jakarta juga sangat terkesan dengan pelaksanaannya,” ujar Ubaidillah.

Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMAN 8 Jakarta Farchad Mahfud mengatakan pelaksaan TKA yang berlangsung sesuai prosedur, ketentuan dan penuh integritas ini tidak lepas dari semangat yang sangat tinggi untuk menjunjung nilai-nilai integritas dalam proses pendidikan.

Menurut Farchad, persiapan dan pelaksanaan Test Kemampuan Akademik di SMAN 8 Jakarta adalah sebuah wujud koordinasi kolaboratif antara Komite Sekolah dengan Satuan Pelaksana Pendidikan di SMAN 8 Jakarta.

