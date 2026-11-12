Ubed dan Alwi Farhan Saling Jegal di Perempat Final Kumamoto Masters 2026
jpnn.com - Duel menarik tersaji saat dua tunggal putra Indonesia Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed saling sikut di perempat final Kumamoto Masters 2026.
Kedua delegasi Merah Putih itu dijadwalkan berhadapan pada Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut memastikan Indonesia memiliki satu wakil di semifinal Kumamoto Masters 2026.
Rekor Pertemuan Ubed dan Alwi
Ubed dan Alwi memiliki catatan yang sama kuat dalam empat pertemuan sebelumnya. Keduanya sama-sama mengantongi dua kemenangan.
Dengan rekor yang masih imbang, duel kali ini menjadi kesempatan bagi Ubed maupun Alwi untuk membuktikan keunggulan satu sama lain.
Ubed lebih dahulu melangkah ke perempat final setelah membuat kejutan dengan menyingkirkan pemain nomor satudunia Christo Popov (Prancis).
Pemain berusia 19 tahun itu menang dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-19.
Di sisi lain, Alwi harus melewati pertandingan panjang untuk mendapatkan tempat di delapan besar. Pebulu tangkis kelahiran Surakarta itu mengalahkan wakil tuan rumah Kenta Nishimoto melalui pertarungan tiga gim dengan skor 21-13, 6-21, 21-11.
Duel menarik tersaji saat dua tunggal putra Indonesia Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed saling sikut di perempat final Kumamoto Masters 2026.
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