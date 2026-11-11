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Ubed dan Alwi Menang, Indonesia Punya 5 Wakil di 16 Besar Kumamoto Masters 2026

Ubed dan Alwi Menang, Indonesia Punya 5 Wakil di 16 Besar Kumamoto Masters 2026
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Pebulu tangkis Alwi Farhan saat berlaga pada ajang Kumamoto Masters 2026 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu (11/11). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah wakil Indonesia menjalani pertandingan dengan hasil beragam saat tampil di turnamen Kumamoto Masters 2026.

Dalam laga yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu (11/11), empat pebulu tangkis Indonesia memastikan diri ke 16 besar.

Dari sektor tunggal putra Moh Zaki Ubaidillah dan Alwi Farhan meraih kemenangan.

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Ubed -sapaan akrab Moh. Zaki- di luar dugaan mampu mengatasi wakil Kanada Brian Yang lewat pertarungan rubber game 22-24, 28-26, 21-19.

Kemenangan Ubed juga diikuti Alwi Farhan yang tampil meyakinkan saat menghadapi wakil Taiwan Lin Chun-Yi dengan skor 21-18, 21-12.

Dari sektor ganda putri tercatat Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti melangkah.

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Tiwi/Fadia menang dua gim langsung dari ganda putri Jepang Rui Hirokami/Sayaka Hobara dengan skor 21-14, 21-13.

Hasil positif lainnya datang dari sektor ganda campuran melalui pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah yang menang melawan pasangan Spanyol Ruben Garcia/Lucia Rodriguez straight game 21-14, 21-5.

Sejumlah wakil Indonesia menjalani pertandingan dengan hasil beragam saat tampil di turnamen Kumamoto Masters 2026.

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