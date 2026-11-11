Ubed dan Alwi Menang, Indonesia Punya 5 Wakil di 16 Besar Kumamoto Masters 2026
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah wakil Indonesia menjalani pertandingan dengan hasil beragam saat tampil di turnamen Kumamoto Masters 2026.
Dalam laga yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu (11/11), empat pebulu tangkis Indonesia memastikan diri ke 16 besar.
Dari sektor tunggal putra Moh Zaki Ubaidillah dan Alwi Farhan meraih kemenangan.
Ubed -sapaan akrab Moh. Zaki- di luar dugaan mampu mengatasi wakil Kanada Brian Yang lewat pertarungan rubber game 22-24, 28-26, 21-19.
Kemenangan Ubed juga diikuti Alwi Farhan yang tampil meyakinkan saat menghadapi wakil Taiwan Lin Chun-Yi dengan skor 21-18, 21-12.
Dari sektor ganda putri tercatat Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti melangkah.
Tiwi/Fadia menang dua gim langsung dari ganda putri Jepang Rui Hirokami/Sayaka Hobara dengan skor 21-14, 21-13.
Hasil positif lainnya datang dari sektor ganda campuran melalui pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah yang menang melawan pasangan Spanyol Ruben Garcia/Lucia Rodriguez straight game 21-14, 21-5.
Sejumlah wakil Indonesia menjalani pertandingan dengan hasil beragam saat tampil di turnamen Kumamoto Masters 2026.
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