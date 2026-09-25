Ubed di Ujung Penentuan Emas Asian Games 2026, Doa Orang Tua Jadi Pegangan

jpnn.com - Moh. Zaki Ubaidillah menghadapi situasi genting ketika dipercaya turun pada partai terakhir final beregu putra Asian Games 2026.

Pebulu tangkis berusia 19 tahun itu menjadi tumpuan Indonesia saat kedudukan masih 2-2 melawan China.

Di hadapannya sudah menunggu Weng Hongyang, sementara satu kemenangan akan langsung memastikan medali emas bagi Merah Putih.

Tekanan tersebut sempat terasa sebelum pertandingan. Ubed bahkan menyempatkan diri menghubungi orang tuanya untuk meminta doa sebelum memasuki lapangan.

"Saya sempat merasakan ketegangan. Sebelum bermain, saya menelepon orang tua dan meminta doa," ucapnya.

Ubed Mampu Keluar dari Tekanan

Situasi pertandingan sempat tidak berjalan mudah bagi Ubed. Weng memberikan perlawanan sengit pada gim pertama hingga lebih dahulu mencapai game point.

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Namun, Ubed mampu menjaga fokus pada momen krusial. Dia membalikkan keadaan dan mengamankan gim pertama 23-21.

Kepercayaan dirinya makin tumbuh pada gim kedua. Ubed akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 21-13 setelah bertarung selama 45 menit.