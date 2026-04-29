Uber Cup 2026: Jumpa Denmark di Perempat Final, Putri KW Cs Punya Peluang Raih Gelar Pelipur Lara

jpnn.com, DENMARK - Tim beregu putri Indonesia akan jumpa Denmark pada perempat final Uber Cup 2026.

Pengamat bulu tangkis Indonesia, Broto Happy Wondomisnowo menilai kans Putri Kusuma Wardani cum suis punya peluang melangkah jauh dan meraih target yang dicanangkan PBSI.

“Tidak jumpa Thailand di perempat final menjadi peluang tim beregu putri Indonesia meraih medali di Uber Cup 2026 terbuka lebar.”

“Bukan meremehkan tetapi melihat kesempatan melawan Denmark membuat peluang meraih target tembus semi final menjadi terbuka,” ujar pria kelahiran 26 September 1963 itu saat dihubungi JPNN.com, Rabu (29/4).

Bagi Broto tim beregu putri Indonesia di luar dugaan tampil lebih baik dengan mampu menjadi juara Grup C pada Uber Cup 2026.

Sempat kewalahan saat jumpa Kanada, Srikadi Merah Putih akhirnya mampu tampil menyakinkan dengan mengalahkan Australia (5-0) serta Taiwan (3-2).

Hasil tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk tim beregu putri Indonesia melangkah lebih jauh di Uber Cup.

“Sekarang minimal medali harus ada di tangan. Tim beregu putri sempat tidak diunggulkan tapi bisa melejit,” ungkap pria berakronim BHW itu.