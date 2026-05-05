Uber Cup 2026: Perjuangan Tim Putri Indonesia Berbuah Perunggu, PBSI Siapkan Evaluasi

jpnn.com - PBSI memberikan apresiasi atas keberhasilan tim bulu tangkis putri Indonesia yang berhasil menutup perjuangan di Uber Cup 2026 dengan raihan medali perunggu.

Meski tak membawa pulang trofi juara, PBSI menilai hasil ini sebagai pencapaian penting karena Srikandi Merah Putih sukses memenuhi target yang ditetapkan sejak awal turnamen.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian menyebut pencapaian ini patut diapresiasi, tetapi tetap harus dijadikan bahan evaluasi untuk langkah ke depan.

"Kami mengapresiasi perjuangan seluruh pemain yang sudah tampil maksimal dan berhasil mencapai target semifinal."

"Ini menjadi modal penting dalam proses pembentukan tim yang lebih kuat. Ke depan, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan agar hasil yang dicapai bisa lebih baik lagi," jelasnya.

Sepanjang turnamen, performa tim Uber Indonesia dinilai menunjukkan perkembangan positif, baik dari aspek mental maupun kualitas permainan di lapangan.

Sejumlah pemain muda juga mendapat kesempatan berharga yang diharapkan menjadi fondasi regenerasi tim nasional.

PBSI menegaskan akan terus memperkuat sistem pembinaan, termasuk peningkatan aspek teknis, strategi permainan, hingga kesiapan fisik dan mental atlet agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.