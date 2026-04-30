Uber Cup 2026: Putri KW Minta Tim Beregu Putri Indonesia Pantang Meremehkan Denmark

Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Kamis (30/4). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim beregu putri Indonesia enggan meremehkan kekuatan Denmark saat bertemu di perempat final Uber Cup 2026.

Kapten tim beregu putri Indonesia Putri Kusuma Wardani menilai bahwa Denmark berpotensi membuat kejutan jika rekan-rekannya tidak fokus dan meremehkan kekuatan lawan.

“Bisa dibilang kekuatan Denmark merata terutama di semua tunggalnya yang memiliki skill dan kemampuan yang cukup bagus,” katanya.

Baca Juga:

“Tapi yang terpenting kami tidak mau anggap Denmark itu di bawah juga, tetap harus waspada jadi dari gim pembuka sampai nanti selesai,” ujar wanita kelahiran 20 Juli 2002 itu.

Pebulu tangkis asal klub Exist Badminton itu berharap rekan-rekannya bisa bermain lepas untuk bisa mewujudkan target tembus semifinal.

Juara Korea Masters 2024 itu melihat persiapan terakhir yang dilakukan rekan-rekannya cukup baik.

Baca Juga:

Bagi Putri KW hal tersebut menjadi sinyal optimis dirinya bersama rekan-rekannya mampu menyumbangkan poin dan membantu tim beregu putri Indonesia menang.

“Di sesi latihan terakhir hari ini, alhamdulillah semuanya persiapannya baik, semuanya latihan dengan baik juga.” 

