Uber Cup 2026: Sektor Tunggal Kecolongan, Tim Putri Indonesia Susah Payah Bekuk Kanada
jpnn.com - Tim beregu putri Indonesia membuka perjuangannya di Uber Cup 2026 dengan kemenangan melawan Kanada.
Berlaga di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (25/4/2026), Putri Kusuma Wardani dan kolega menang dengan skor tipis 3-2.
Tim beregu putri Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu seusai Putri KW kalah dari Michelle Li lewat pertarungan rubber game 21-16, 11-21, 16-21.
Srikandi Merah Putih bangkit dan berbalik unggul setelah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Thalita Ramadhani Wiryawan meraih kemenangan.
Ana/Tria membawa Indonesia menyamakan kedudukan setelah mengalahkan pasangan Kanada Jackie Dent/Crystal Lai dengan skor 23-21, 21-10.
Adapun Thalita membawa Indonesia berbalik unggul seusai menumbangkan tunggal putri kedua Kanada Wen Yu Zhang dua gim langsung 21-16, 21-19.
Indonesia akhirnya mempertegas keunggulan melalui pasangan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.
Ganda putri ranking 27 dunia itu memastikan kemenangan skuad Merah Putih setelah mengatasi pasangan Catherine Choi/Josephine Wu lewat straight game 21-18, 21-11.
Tim beregu putri Indonesia membuka Uber Cup 2026 dengan meraih kemenangan melawan Kanada, Sabtu (25/4)
