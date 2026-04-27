JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Uber Cup 2026: Srikandi Merah Putih Raih Kemenangan Sempurna Lawan Australia

Uber Cup 2026: Srikandi Merah Putih Raih Kemenangan Sempurna Lawan Australia

Uber Cup 2026: Srikandi Merah Putih Raih Kemenangan Sempurna Lawan Australia
Selebrasi Putri Kusuma Wardani seusai membuka keunggulan Tim Beregu Putri Indonesia melawan Australia pada Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4). Foto: Dok. Humas PP PBSI

jpnn.com, DENMARK - Tim Beregu Putri Indonesia meraih kemenangan kedua pada Grup C Uber Cup 2026 saat jumpa Australia.

Berlaga di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4), Putri Kusuma Wardani dan kolega menang dengan skor telak 5-0.

Putri KW mengawali pesta Tim Beregu Putri Indonesia seusai mengatasi perlawanan Tiffany Ho straight game 21-5, 21-10.

Kegemilangan Putri KW juga diikuti oleh Thalita Ramadhani Wiryawan serta Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Thalita memperlebar kedudukan Indonesia menjadi 2-0 seusai menang atas tunggal putri kedua Australia, Faye Huo 21-11, 21-14.

Kemenangan Thalita juga diikuti Ester yang juga mampu menang atas Jesslyn Carrisia dua gim langsung 21-14, 21-5.

Dari sektor ganda, poin disumbangkan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma yang dipasangkan dengan Rachel Allessya Rose.

Tiwi/Fadia memperlebar kedudukan tim beregu putri Indonesia menjadi 4-0 seusai menang atas Gronya Somerville/Angela Yu rubber game 19-21, 21-8, 21-11.

Tim Beregu Putri Indonesia meraih kemenangan kedua pada Grup C Uber Cup 2026 saat jumpa Australia, Minggu (26/4)

