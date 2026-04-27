Uber Cup 2026: Srikandi Merah Putih Raih Kemenangan Sempurna Lawan Australia

jpnn.com, DENMARK - Tim Beregu Putri Indonesia meraih kemenangan kedua pada Grup C Uber Cup 2026 saat jumpa Australia.

Berlaga di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4), Putri Kusuma Wardani dan kolega menang dengan skor telak 5-0.

Putri KW mengawali pesta Tim Beregu Putri Indonesia seusai mengatasi perlawanan Tiffany Ho straight game 21-5, 21-10.

Kegemilangan Putri KW juga diikuti oleh Thalita Ramadhani Wiryawan serta Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Thalita memperlebar kedudukan Indonesia menjadi 2-0 seusai menang atas tunggal putri kedua Australia, Faye Huo 21-11, 21-14.

Kemenangan Thalita juga diikuti Ester yang juga mampu menang atas Jesslyn Carrisia dua gim langsung 21-14, 21-5.

Dari sektor ganda, poin disumbangkan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma yang dipasangkan dengan Rachel Allessya Rose.

Tiwi/Fadia memperlebar kedudukan tim beregu putri Indonesia menjadi 4-0 seusai menang atas Gronya Somerville/Angela Yu rubber game 19-21, 21-8, 21-11.