menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Uber Cup 2026: Thalita Menang, tetapi China & Korea yang ke Final

Uber Cup 2026: Thalita Menang, tetapi China & Korea yang ke Final

Uber Cup 2026: Thalita Menang, tetapi China & Korea yang ke Final
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tunggal putri Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan di semifinal Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Horsens, Sabtu (2/5). Foto: PBSI/Antara

jpnn.com - HORSENS - Final Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Minggu (3/5) menghadirkan China vs Korea.

Si petahana China mulus ke final setelah menang 3-0 dari Jepang di semifinal.

Sementara itu, Korea -juara 2022, masuk final setelah memukul Indonesia 3-1 di Top 4.

Satu-satunya poin Indonesia saat melawan Korea disumbang tunggal putri Thalita Ramadhani Wiryawan.

Thalita yang turun di match 3 menang dari Sim Yu Jin 21-19, 21-19.

"Saya sudah mencoba mengeluarkan apa yang saya punya,” ujar Thalita.

“Pasti ada gugup, tetapi saya coba menyemangati diri sendiri," imbuhnya.

Namun, Indonesia gagal ke final setelah di match 4 wakil Korea yang meraih poin. (antara/jpnn)

Mungkin inilah final ideal Uber Cup 2026, yakni China vs Korea. Besok. Pasti serulah...


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI