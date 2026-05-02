Uber Cup 2026: Thalita Menang, tetapi China & Korea yang ke Final

HORSENS - Final Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Minggu (3/5) menghadirkan China vs Korea.

Si petahana China mulus ke final setelah menang 3-0 dari Jepang di semifinal.

Sementara itu, Korea -juara 2022, masuk final setelah memukul Indonesia 3-1 di Top 4.

Satu-satunya poin Indonesia saat melawan Korea disumbang tunggal putri Thalita Ramadhani Wiryawan.

Thalita yang turun di match 3 menang dari Sim Yu Jin 21-19, 21-19.

"Saya sudah mencoba mengeluarkan apa yang saya punya,” ujar Thalita.

“Pasti ada gugup, tetapi saya coba menyemangati diri sendiri," imbuhnya.

Namun, Indonesia gagal ke final setelah di match 4 wakil Korea yang meraih poin. (antara/jpnn)