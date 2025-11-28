Ubhara Jaya Wujudkan Desa Digital, Jaringan RT/RW-Net dan Aplikasi Smart Village seba

jpnn.com, SUMEDANG - Desa Neglasari, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, resmi meluncurkan jaringan RT/RW-Net dan aplikasi Smart Village sebagai tonggak penting dalam perjalanan menuju transformasi digital.

Program ini merupakan hasil kolaborasi tim dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Komputer, Wowon Priatna,menekankan visi program ini:

“Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga," kata Wowon dalam keterangannya, Jumat (28/11).

Pengabdian kepada Masyarat (PkM) ini memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Berdampak.

Pendanaan disalurkan melalui Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Batch 1, dengan total sebesar Rp 45.887.000,00 (Tahun ke-1), yang difokuskan pada peningkatan layanan publik dan infrastruktur digital desa.

Atas dukungan ini, Tim Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya:

“Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Berdampak serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Ubhara Jaya atas kepercayaan dan dukungan pendanaan yang strategis. Dukungan ini sangat vital dalam mewujudkan infrastruktur digital yang mandiri dan berkelanjutan di Desa Neglasari,” tambah Tyastuti Sri Lestari, anggota tim pengabdian.