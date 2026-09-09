UBM Gandeng Google Siapkan Generasi Digital dengan Pelatihan & Sertifikasi AI

jpnn.com - Universitas Bunda Mulia (UBM) memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan berbasis teknologi melalui peresmian AI Learning Center, fasilitas pembelajaran yang dikembangkan melalui kolaborasi bersama Google for Education.

Berlokasi di Kampus UBM Ancol, Jakarta Utara, AI Learning Center menjadi ruang pembelajaran berbasis teknologi yang dirancang untuk mendukung mahasiswa dalam mempelajari, mengeksplorasi, dan mengembangkan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).

Fasilitas ini menghadirkan ekosistem pembelajaran digital yang mendukung kegiatan perkuliahan, pelatihan, penelitian, pengembangan proyek, hingga kolaborasi lintas bidang. Kehadiran AI Learning Center diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen dalam memanfaatkan teknologi AI secara kreatif, produktif, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Melalui kolaborasi dengan Google for Education, UBM tidak hanya menyediakan fasilitas pembelajaran modern, tetapi juga membangun lingkungan akademik yang mendorong lahirnya inovasi. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai solusi berbasis AI yang dapat diterapkan dalam sektor bisnis, komunikasi, desain, teknologi informasi, hingga industri kreatif.

Wakil Rektor Universitas Bunda Mulia Martina Venny, mengatakan AI Learning Center merupakan bagian dari strategi UBM dalam mempersiapkan lulusan menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

“Perkembangan Artificial Intelligence telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor. Melalui AI Learning Center, UBM ingin membekali mahasiswa agar tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara mengembangkannya untuk menjawab kebutuhan bisnis, industri, dan masyarakat,” ujar Martina Venny saat peresmian AI Learning Center di kampus UBM Ancol, Rabu (9/9).

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Selain menghadirkan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, kerja sama UBM dengan Google for Education juga mencakup pengembangan kompetensi melalui program pelatihan dan sertifikasi AI.

Program Manager Google for Education Indonesia Pandu Satrio Nugroho, mengatakan dalam kerja sama tersebut Google menyediakan pelatihan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan UBM untuk memperoleh sertifikasi AI.