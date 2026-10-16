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UBM Hadirkan Prodi S3 Manajemen, Dorong Riset dan Kepemimpinan Bisnis di Era Digital

UBM Hadirkan Prodi S3 Manajemen, Dorong Riset dan Kepemimpinan Bisnis di Era Digital
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Rektor Universitas Bunda Mulia Doddy Surja Bajuadji bersama Professor of Digital Strategy and Services Innovation dari Lancaster University Management School, Inggris Andreas Schroeder sebagai pembicara utama pada acara peluncuran Program Studi Doktor (S3) Manajemen dengan fokus pada tiga bidang utama pada Jumat (16/10). Foto: Dok. Humas UBM

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) meluncurkan Program Studi Doktor (S3) Manajemen dengan fokus pada tiga bidang utama, yakni transformasi digital, keberlanjutan, dan inovasi.

Program tersebut ditujukan bagi akademisi, profesional, serta pelaku bisnis yang ingin memperdalam keilmuan manajemen sekaligus mengembangkan penelitian untuk menjawab tantangan dunia usaha.

Rektor Universitas Bunda Mulia Doddy Surja Bajuadji mengatakan pembukaan program doktor ini merupakan salah satu upaya perguruan tinggi dalam merespons perubahan kebutuhan dunia bisnis, terutama akibat perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan tanggung jawab sosial serta lingkungan.

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"Kehadiran program ini merupakan langkah UBM untuk mengembangkan pendidikan dan riset yang menjawab kebutuhan dunia bisnis," ujar Doddy, Jumat (16/10).

Menurut dia, perubahan teknologi, persaingan bisnis, dan tuntutan keberlanjutan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan hasil penelitian.

"Perubahan teknologi, persaingan, serta tuntutan tanggung jawab sosial dan lingkungan membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan riset," katanya.

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Dalam penyelenggaraannya, Program Doktor Manajemen UBM mengintegrasikan kajian transformasi digital, keberlanjutan, dan inovasi melalui pendekatan lintas disiplin.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya penelitian yang tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, tetapi juga menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan dan organisasi.

UBM menghadirkan prodi S3 Manajemen, dorong riset dan kepemimpinan bisnis di era digital

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