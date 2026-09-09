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UBM Meluncurkan Pusat Riset Data Sains & AI, Perkuat Kolaborasi Internasional

UBM Meluncurkan Pusat Riset Data Sains & AI, Perkuat Kolaborasi Internasional
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UBM meluncurkan pusat riset data sains dan AI, perkuat ekosistem teknologi berbasis kolaborasi internasional. Foto Humas UBM

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) meluncurkan The UBM Research Center for Data Science & AI, sebuah pusat penelitian yang berfokus pada pengembangan teknologi Data Science dan Artificial Intelligence (AI).

Peluncuran yang berlangsung di Kampus UBM Serpong itu menjadi langkah strategis UBM dalam memperkuat ekosistem AI yang mencakup pendidikan, penelitian, kolaborasi internasional, hingga pengembangan solusi teknologi yang dapat diterapkan secara langsung.

UBM menyebut pusat riset tersebut sebagai pusat penelitian Data Science dan AI pertama di Indonesia yang berbasis kolaborasi internasional.

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Acara peresmian turut dihadiri Founder Yayasan Pendidikan Bunda Mulia, Djoko Susanto.

"Perkembangan AI perlu diiringi kemampuan untuk menerjemahkan teknologi menjadi solusi yang memberikan manfaat nyata," kata Dekan Fakultas Teknologi dan Desain UBM, Adhiguna Mahendra, Rabu (9/9).

Melalui The UBM Research Center for Data Science & AI, UBM membangun jejaring kerja sama dengan berbagai institusi nasional dan internasional.

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Kolaborasi tersebut mencakup kerja sama dengan Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS), Tiongkok, dalam pengembangan pengajaran AI dan Data Science berwawasan global, serta National Chung Cheng University (CCU), Taiwan, melalui pengembangan Joint AI Research Center yang berfokus pada Smart City dan Sustainable AI.

Selain itu, UBM juga menjalin kolaborasi dengan Google for Education untuk memperkuat pengembangan AI Lab serta ekosistem pembelajaran dan penelitian berbasis teknologi.

UBM meluncurkan pusat riset data sains dan AI, perkuat ekosistem teknologi berbasis kolaborasi internasional

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