Ubud Writers & Readers Festival 2026 Jalin Kerja Sama dengan Pelita Air

jpnn.com, UBUD - Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) 2026 kembali hadir pada 21–25 Oktober 2026 di Ubud, Bali, dengan menghadirkan ruang pertemuan bagi penulis, pemikir, seniman, dan pembaca dari berbagai negara.

Melalui rangkaian program sastra dan seni, festival ini mengajak masyarakat untuk mengeksplorasi beragam perspektif, bertukar gagasan, serta menemukan cerita yang dapat memperkaya pemahaman lintas budaya.

Mengusung tema “Samaras?: Awareness. Empathy. Action.”, UWRF 2026 mengajak masyarakat membangun kesadaran, menumbuhkan empati, dan mendorong aksi melalui cerita serta percakapan lintas budaya.

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Selama festival berlangsung, pengunjung dapat mengikuti beragam agenda, mulai dari diskusi penulis, panel, lokakarya, peluncuran buku, hingga pertunjukan seni.

Program utama festival berlangsung di Taman Baca Ubud pada 22–25 Oktober 2026, sementara sejumlah acara tambahan digelar di berbagai lokasi lain di Ubud.

Founder Yayasan Mudra Swari Saraswati I Ketut Suardana menyampaikan bahwa UWRF terus berupaya menghadirkan ruang pertemuan bagi beragam gagasan dan cerita yang dapat memperkaya pemahaman masyarakat.

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“Melalui Ubud Writers & Readers Festival, kami ingin menghadirkan ruang bagi cerita dan gagasan dari berbagai latar belakang untuk saling bertemu. Kami percaya bahwa sastra dan percakapan lintas budaya dapat membuka wawasan, menumbuhkan empati, serta mendorong masyarakat untuk melihat berbagai persoalan dari perspektif yang berbeda. Kami berharap festival ini dapat terus menjadi ruang yang mendorong dialog, kreativitas, dan pemahaman yang lebih mendalam antarmanusia,” ujar Ketut Suardana.

Untuk mendukung penyelenggaraan UWRF 2026, UWRF menggandeng Pelita Air sebagai Official Airline Partner.