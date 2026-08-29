UC Jakarta Beroperasi September 2026, Perkuat Pendidikan Berbasis Entrepreneurship

jpnn.com, JAKARTA - Setelah lebih dari dua dekade mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship di Surabaya, Universitas Ciputra (UC) memperluas kiprahnya ke Jakarta melalui Universitas Ciputra Jakarta (UC Jakarta). Kampus ini dijadwalkan mulai beroperasi pada September 2026.

Kehadiran UC Jakarta ditandai dengan pengukuhan Prof. Christina Eviutami Mediastika, S.T., Ph.D. sebagai Campus Director dan Winarto Poernomo, S.E., M.M. sebagai Vice Campus Director for Operational Affairs pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

"Ekspansi ke Jakarta menjadi bagian dari upaya Universitas Ciputra memperluas penerapan pendidikan entrepreneurship di tengah ekosistem bisnis, industri kreatif, teknologi, pemerintahan, dan berbagai aktivitas ekonomi nasional," kata Rektor Universitas Ciputra Prof. Wirawan E.D. Radianto di Jakarta ,Sabtu (29/8).

Dia menjelaskan, pengalaman lebih dari 20 tahun menjadi fondasi bagi pengembangan UC Jakarta. Namun, pendekatan pendidikan di kampus baru tersebut juga akan disesuaikan dengan karakter Jakarta dan kedekatannya dengan dunia industri serta profesional.

“Kehadiran di Jakarta memberikan kesempatan bagi UC untuk memperluas jejaring, kolaborasi, dan pengalaman belajar mahasiswa melalui kedekatan dengan dunia industri dan profesional,” jelas Wirawan.

Menurut dia, perubahan teknologi dan dunia kerja membuat perguruan tinggi perlu mempersiapkan mahasiswa bukan hanya melalui penguasaan bidang akademik, tetapi juga kemampuan belajar secara berkelanjutan, beradaptasi, berpikir kritis, dan menciptakan nilai.

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Dalam konteks tersebut, UC menempatkan entrepreneurship tidak semata sebagai kemampuan membangun bisnis, melainkan sebagai pola pikir untuk melihat peluang, mengambil inisiatif, menciptakan solusi, dan beradaptasi terhadap perubahan.

Pendekatan itu juga diterapkan dalam penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) dalam pembelajaran. Teknologi tersebut diarahkan untuk membantu mahasiswa mengeksplorasi gagasan, mengembangkan alternatif solusi, serta meningkatkan produktivitas dengan tetap mengedepankan penggunaan yang kritis dan bertanggung jawab.