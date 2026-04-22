UCA 2026 Anugerahkan 25 Penghargaan Inovasi Teknologi dan Otomotif
jpnn.com, JAKARTA - Ajang Uzone Choice Awards 2026 menjadi bentuk apresiasi bagi pelaku industri teknologi, telekomunikasi, dan otomotif atas kontribusi mereka sepanjang satu tahun terakhir.
Penyelenggaraan tahun ini menandai edisi keenam dari Uzone Choice Awards yang secara konsisten menghadirkan penghargaan bergengsi bagi inovasi di berbagai sektor industri. Ajang ini juga menjadi barometer perkembangan teknologi dan otomotif di Indonesia.
Mengusung tema “Techball League: The Ultimate Drive”, konsep acara terinspirasi dari gim sepak bola EA Sports FC. Setiap produk diposisikan layaknya pemain dalam kompetisi yang menonjolkan inovasi, performa, dan teknologi.
Secara keseluruhan, terdapat 25 kategori penghargaan yang diberikan kepada pelaku industri gadget, telekomunikasi, dan otomotif. Proses penilaian dilakukan melalui kombinasi voting pembaca dan evaluasi tim redaksi Uzone.id.
Editor in Chief Uzone Indonesia, Trisno Heriyanto, menegaskan bahwa ajang ini tidak hanya menilai kualitas produk, tetapi juga dampak yang dihasilkan.
“Uzone Choice Awards bukan sekadar ajang penghargaan, tapi refleksi dari bagaimana sebuah brand bisa tetap relevan, berinovasi, dan benar-benar terhubung dengan penggunanya,” ujar Trisno.
Selain kategori utama, penghargaan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) turut diperkuat pada tahun ini. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai memiliki kontribusi nyata terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pada kategori ESG, penghargaan Green Innovator diraih oleh GoZero% dari Telkom Indonesia. Sementara kategori Next-Gen Social Movement dimenangkan oleh program Samsung Solve for Tomorrow, dan Visionary Governance Initiative diraih oleh Bridgestone.
UCA 2026 menganugerahkan 25 penghargaan bagi inovasi teknologi dan otomotif terbaik.
