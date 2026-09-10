Ucap Pidato Soal Kekuasaan, AHY Dianggap Punya Modal Maju 2029

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut saat ini sosok Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpotensi maju pada Pilpres 2029.

Sebab, kata dia, Demokrat berdasarkan catatan IPO punya modal elektabilitas dan AHY punya persona yang pas untuk berkontestasi pada 2029.

Hal demikian dikatakan dia demi menyikapi fenomena AHY yang menyampaikan pidato politik soal kekuasaan bukan punya seseorang dan tak selamanya.

"Selain soal kesiapan Demokrat yang dalam catatan IPO juga alami pelonjakan elektabilitas, personal AHY juga memungkinkan untuk bertarung melawan tokoh lain," kata Dedi melalui layanan pesan, Kamis (10/9).

Pengamat politik itu mengatakan lawan berat prapencalonan AHY ialah petanana Prabowo Subianto, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, dan tokoh di luar kekuasaan seperti Anies Baswedan.

Demi maju pada 2029, Dedi menganggap AHY sebaiknya bisa membangun poros di luar dominasi petahana.

"Misalnya, dengan menjalin hubungan lebih intens dengan NasDem dan PKS. Dua partai ini yang saat ini memungkinkan untuk bergerak berbeda arah dengan koalisi petahana," ujarnya.

Menurutnya, Demokrat dengan elektabilitas empat besar dalam survei IPO sudah pantas dan seharusnya menjadi pemengaruh arah politik nasional.