Ucap Selamat untuk Gus Kikin, Partai Ummat Berharap PBNU Galang Persatuan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Ummat Ustaz Ansufri Idrus Sambo dan Ketua Majelis Syura M Amien Rais memberikan ucapan selamat untuk pemimpin baru PBNU

KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin. Nama Gus Kikin dipiilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jatim.

Ustaz Ansufri mengapresiasi terpilihnya Gus Kikin melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) setelah sebelumnya mendapat restu tertulis Rais Aam terpilih dan meraih suara tertinggi dari muktamirin, yakni 472 suara, mengungguli empat kandidat lain dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU.

"Kami bersama segenap pengurus Partai Ummat di seluruh Indonesia mengucapkan selamat atas terpilihnya KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU 2026 – 2031. Semoga selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin yaa Mujibassa'illiiinnn,” ujar Ustaz Ansufri dalam keterangan persnya.

Ustaz Ansufri berharap Gus Kikin bisa membawa NU menjadi organisasi yang menggalang persatuan dan persaudaraan di Indonesia.

"Termasuk NU juga nanti ke depan menjadi satu organisasi yang lebih guyub, bersatu, dan dengan tujuan yang utama dalah untuk khidmah kepada masyarakat, untuk kemaslahatan umat,” tuturnya mengutip pidato perdananya Gus Kikin.

Sebelumnya diberitakan, terpilihnya Gus Kikin mengakhiri proses penjaringan kandidat Ketum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU. Sebelumnya, terdapat lima nama yang masuk dalam daftar kandidat.

Selain Gus Kikin, nama yang diajukan ialah Zulfa Mustofa, Abdussalam Sochib alias Gus Salam, petahana Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, dan Abdul Ghofar Rozin.