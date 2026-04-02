Ucapan Dude Herlino dan Alyssa Soebandono di Bareskrim
Tangkapan layar- Pasangan selebriti Dude Herlino dan Alyssa Soebandono tiba di Gedung Bareskrim Polri memenuhi panggilan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (2/4/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

jpnn.com, JAKARTA - Dittipideksus Bareskrim Polri memeriksa pasangan suami istri Dude Herlino dan Alyssa Soebandono dalam kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Total 82 orang saksi telah diperiksa, termasuk kedua pasangan selebritas itu.

"Total 82 saksi sudah diperiksa," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, Kamis.

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut pemeriksaan Dude dan Alyssa merupakan pemeriksaan yang pertama kali sebagai saksi.

Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai brand ambassador PT DSI yang diketahui berdasarkan fakta dan hasil penyidikan.

"Ya ini pemeriksaan pertama mereka," ujar Ade.

Dude dan Alyssa membenarkan pemanggilan ini merupakan pertama kalinya bagi mereka guna mendukung upaya penyidikan dalam perkara yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun itu.

"Iya betul, pertama kali dan juga mungkin Bareskrim nanti butuh informasi dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat," kata Dude.

